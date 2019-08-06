Нефть рухнула, а вслед за ней и российский рубль обновлено 19:10
Цена черного золота рухнула в ходе торгов ниже $57. Это произошло на фоне возобновления торговой войны и публикации отчета Минэнерго США, в котором был понижен прогноз роста стоимости нефти до конца года.
Как пишет Газета.ру, вслед за нефтью снижается и российский рубль. Курс доллара опять выше 65 рублей, курс евро плавно приближается к отметке 74 рубля.
Между тем глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин призывает не бояться цены на нефть ниже $60.
* * * 17:18
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена нефти находилась ниже $58 долларов 8 января 2019 года.