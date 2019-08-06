Цена черного золота рухнула в ходе торгов ниже $57. Это произошло на фоне возобновления торговой войны и публикации отчета Минэнерго США, в котором был понижен прогноз роста стоимости нефти до конца года.

Как пишет Газета.ру, вслед за нефтью снижается и российский рубль. Курс доллара опять выше 65 рублей, курс евро плавно приближается к отметке 74 рубля.

Между тем глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин призывает не бояться цены на нефть ниже $60.