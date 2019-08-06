США угрожают за одно рукопожатие с президентом одна демократия, не более...
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что у него есть доказательства, что к покушению на его жизнь причастен советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. «Все указывает на Джона Болтона, у которого преступный менталитет, менталитет убийцы», - заявил Мадуро в интервью американскому журналисту Максу Блюменталю.
Покушение состоялось год назад, 4 августа 2018 года, когда во время церемонии празднования годовщины создания боливарианской гвардии трибуна с официальными лицами была атакована дронами со взрывчаткой. Атака была неудачной, пострадало лишь несколько солдат. Мадуро уже тогда заявлял, что за этой операцией стоят США, в этот раз он уточнил имена: кроме Болтона, причастны Хуан Мануэль Сантос, на тот момент бывший президентом Колумбии, и один из лидеров венесуэльской оппозиции Хулио Борхес.
Причины нынешнего заявления президента Венесуэлы очень просты. В понедельник, 5 августа Соединенные Штаты ввели самые серьезные санкции против Мадуро и его правительства. Согласно указу американского президента, полностью заблокированы все имущество и имущественные интересы государственных структур Венесуэлы, находящиеся на территории США, включая Центробанк и нефтегазовую компанию PDVSA. А во вторник на международной конференции Группы Лимы, посвященной ситуации в Венесуэле, «убийца» Джон Болтон рассказал, что отныне США будут применять санкции ко всем, кто будет иметь дело с режимом Мадуро.
«Время действовать. Соединенные Штаты настойчивы в том, чтобы отрезать Мадуро от любого финансирования и ускорить мирный демократический переход. Мы посылаем сигнал третьим сторонам, которые хотят вести дела с режимом Мадуро: действуйте с особой осторожностью», - заявил Болтон. В первую очередь это предостережение адресовано России, Китаю и Кубе, которые оказывают открытую поддержку Николасу Мадуро и его правительству.
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм также не оставила сомнений в намерениях Вашингтона: «Рассматриваются все варианты. Соединенные Штаты будут использовать все надлежащие средства, чтобы покончить с удержанием Мадуро в Венесуэле».
После того, как в январе глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства, отказавшись признать законными президентские выборы, на которых Мадуро опять получил поддержку, в стране сложилась странная ситуация. С одной стороны, двоевластия не вышло. Полиция и армия остались на стороне Мадуро. Многие из силовиков замешаны в операциях по спекуляции дефицитными продуктами и в наркоторговле, и смена власти пугает их больше, чем происходящий на глазах развал страны.
С другой стороны, Гуайдо признан почти всеми соседними и западными странами. Чтобы достичь общественного согласия и не доводить Венесуэлу до гражданской войны, при посредничестве Норвегии представители Маудро и Гуайдо вступили в переговорный процесс, результаты которого держат в глубокой тайне, чтобы не помешать договоренностям. По мнению норвежцев, к концу года должен быть выработан приемлемый вариант с новыми парламентскими и президентскими выборами. Пока в Венесуэле полицейский произвол, оппозиция не верит в возможность честных выборов.
США решили не дожидаться окончания переговоров и существенно надавить на Мадуро, для остатков устойчивости которого внешняя поддержка играет решающее значение. Кстати, в Венесуэле американцы противостоят тем же противникам, с которыми выясняют отношения и по другим вопросам: с Китаем, Россией, Кубой и даже Турцией, которая в числе немногих признала результаты президентских выборов 20 мая 2018 года, в которых оппозиция отказалась принимать участие. Напомним, Турция вызвала большое неудовольствие Соединенных Штатов, отказавшись приобретать противовоздушные зенитно-ракетные комплексы «Патриот», предпочтя закупку российских С-400.