Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что у него есть доказательства, что к покушению на его жизнь причастен советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. «Все указывает на Джона Болтона, у которого преступный менталитет, менталитет убийцы», - заявил Мадуро в интервью американскому журналисту Максу Блюменталю.

Покушение состоялось год назад, 4 августа 2018 года, когда во время церемонии празднования годовщины создания боливарианской гвардии трибуна с официальными лицами была атакована дронами со взрывчаткой. Атака была неудачной, пострадало лишь несколько солдат. Мадуро уже тогда заявлял, что за этой операцией стоят США, в этот раз он уточнил имена: кроме Болтона, причастны Хуан Мануэль Сантос, на тот момент бывший президентом Колумбии, и один из лидеров венесуэльской оппозиции Хулио Борхес.

Причины нынешнего заявления президента Венесуэлы очень просты. В понедельник, 5 августа Соединенные Штаты ввели самые серьезные санкции против Мадуро и его правительства. Согласно указу американского президента, полностью заблокированы все имущество и имущественные интересы государственных структур Венесуэлы, находящиеся на территории США, включая Центробанк и нефтегазовую компанию PDVSA. А во вторник на международной конференции Группы Лимы, посвященной ситуации в Венесуэле, «убийца» Джон Болтон рассказал, что отныне США будут применять санкции ко всем, кто будет иметь дело с режимом Мадуро.

«Время действовать. Соединенные Штаты настойчивы в том, чтобы отрезать Мадуро от любого финансирования и ускорить мирный демократический переход. Мы посылаем сигнал третьим сторонам, которые хотят вести дела с режимом Мадуро: действуйте с особой осторожностью», - заявил Болтон. В первую очередь это предостережение адресовано России, Китаю и Кубе, которые оказывают открытую поддержку Николасу Мадуро и его правительству.