Роберто Бордин о «Бней Йегуде»: «Они обороняются всей командой»

«Завтра нас ждет сложный матч против сильного соперника, - говорит итальянский специалист. – «Бней Йегуда» очень хорошо обороняется. В матче за Суперкубок Израиля против «Маккаби» они защищались вдевятером или даже вдесятером. У «Бней Йегуды» есть индивидуально сильные футболисты. С первых минут нужно правильно отнестись к игре. Если все сделаем правильно, добьемся хорошего результата.

Конечно, от матча к матчу ожидания от «Нефтчи» растут, в том числе и наши собственные. Мы не хотим останавливаться. Хотим добиться хорошего результата. Никакой эйфории у нас нет. Мы победили «Арсенал», отпраздновали в тот же день и на следующий день начали подготовку к матчу с «Бней Йегудой». Мы серьезно подготовились. Ребята знают, что будет тяжело.

Какая будет тактика у «Нефтчи» завтра? Это пусть останется внутри команды. Сейчас я это не скажу. Как я уже говорил, соперник всей командой обороняется и играет на контратаках. Конечно, я не знаю, как они будут действовать завтра. В любом случае это хорошая команда.

Да, у «Бней Йегуды» не будет завтра трех игроков. Но у них достаточно хороших футболистов, есть кому заменить отсутствующих.

Сравнить «Сперанцу», «Арсенал» и «Бней Йегуду»? Считаю, что сравнивать эти три команды неправильно. У всех свои особенности. Это три разные команды с разной манерой игры.

Багали Дабо пока на 100 процентов не готов, но я рад, что он уже с нами. Завтра он может быть на скамейке запасных».

Футболист «Сумгаита» Амир Агаев, ранее выступавший за «Бней Йегуду», заявил, что у израильтян нет шансов против «Нефтчи». Но Бордин с ним не согласен.

«Это странно, что он так сказал, - говорит главный тренер «Нефтчи». - У каждой команды есть свои особенности. После стартового свистка все может быть. Поэтому я не согласен с мнением Агаева. Если мы будем думать, что у соперника нет шансов, то это будет большой ошибкой».

«Сложная игра нас ждет, - считает и Намик Алескеров. - Мы хорошо проанализировали соперника. Хотим победить и с хорошим результатом отправиться на выездной матч.

До этого мы дважды начинали раунд выездной игрой. Теперь первую игру проводим дома. Хотим успешно стартовать в этом двухматчевом противостоянии».