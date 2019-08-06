Компания продемонстрировала участникам мероприятия обновленные цифровые продукты, доступность услуг посредством использования технических возможностей мобильных устройств. Жители региона приняли участие в играх виртуальной реальности, а также в интеллектуальных и развлекательных играх, получили подарки.

Azercell Telekom, первая компания предоставившая услугу 4G в Азербайджане и инициатор организации интересных проектов, совершила успешный визит в северный регион страны. В Губе, Хачмазе и Гусаре лидер телекоммуникационного рынка страны Azercell, сплотил вокруг проекта "Цифровой Мир в регионах" около 20 тысяч человек и провел как развлекательные, образовательные, так и социальные мероприятия.

В то же время “Мобильная стоматологическая клиника" и “Мобильная глазная клиника" Azercell также присоединились к визитам в регионы. 3 августа мобильные клиники Azercell обследовали около 30 детей в полной средней школе-интернате города Губа для детей, оставшихся без попечения родителей. Azercell подарил школьные принадлежности ученикам школы-интерната. Затем клиники осмотрели малообеспеченные семьи и престарелые лица в центре Губы. Отметим, что с момента создания услугами "Мобильной глазной клиники" Azercell воспользовались более 6500 человек, а "Мобильной стоматологической клиники" - более 4000 человек.

За последние полгода вклад компании Azercell в усиление и расширение сети 4G с целью ускорения процесса интеграции страны в мир технологий составил 63 миллиона манатов. В общем, 57 регионов страны, включая Баку и Абшерон, покрыты сетью 4G. Около 70 станций обеспечивают население высокоскоростным интернетом в Губe, Гусаре и Хачмазе. За последние полгода Azercell достиг 86,2% роста в охвате населения, и 61,4% роста в географии покрытия.

Кроме того, ежедневное использование данных LTE увеличилось на 49,6%, а скорость загрузки и передачи LTE до 16%. Отметим, что в настоящее время приоритетом компании является удовлетворение растущих требований абонентов и подготовка страны к новой эпохе подключения.

Ждите "Цифровой Мир" Azercell в своем регионе в августе!