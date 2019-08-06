Армения готовится построить стену на границе с Нахчываном
Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с представителями Международного комитета Красного креста (МККК) во главе с руководителем делегации МККК в Армении Клэр Мейтро, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
На встрече Клэр Мейтро предложила министру оборону Армении построить защитные стены в населенных пунктах на границе с Нахчываном.
Мейтро выразила готовность реализовать пилотную программу по снижению рисков. Проект предусматривает строительство защитных стен при школах, детских садах и наиболее обстреливаемых участках, а также проведение мероприятий по повышению информированности среди населения.