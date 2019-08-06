Продажа застройщиком одной и той же квартиры дважды, то есть разным людям, достаточно апробированный мошеннический прием на бакинском рынке жилья. Но обычно отдельные плутоватые владельцы новопостроенных жилых зданий практикуют подобное с двумя тремя квартирами, а вот компания İdeal V предприняла этот ход чуть не с целой высоткой. В результате десятки граждан, заплатив за жилье деньги и дождавшись окончания строительства, вместо новоселья маются по судам в попытках доказать свое право на квадратные метры.

Но прежде, чтобы оттянуть момент, когда их афера раскроется, два главных лица в руководстве İdeal V заручились актом приема-сдачи квартир и раздали новым жильцам ключи. На что надеялись оба Мамедовых, непонятно. Видимо, рассчитывали, что претенденты на одну и ту же квартиру будут разбираться и судиться между собой.

Следствие установило, что путем мошеннических действий учредитель и директор компании-застройщика своими действиями, а именно, собирая деньги за одно и то же жилье с нескольких граждан, присвоили порядка 3,2 миллиона манатов.

Инициаторами и реализаторами плодотворной идеи, которая принесла им миллионы «дополнительных» манатов, стали учредитель İdeal V Иса Мамедов и ее директор Чингиз Мамедов. Вступив в преступный сговор, они продали в построенном компанией по улице Диляры Алиевой в Насиминском районе многоэтажном здании целый ряд квартир дважды. Уйти от ответственности им не удалось, после многочисленных жалоб обманутых граждан на обоих Мамедовых было возбуждено уголовное дело.

Но учли они не все. Сначала купившими квартиры было обнаружено отсутствие электропроводки, и, естественно, предполагаемые жильцы предъявили компании претензии. Тогда, чтобы хозяева жилья не очень досаждали, по распоряжению тех же учредителя и директора их просто перестали пускать в дом. А к тому времени выяснилось, что у каждой квартиры несколько хозяев, а акт приема-сдачи – чистой воды фикция.

После ареста учредителя и директора компании-застройщика жильцы создали общество Nəsimi 19. За счет собственных средств они провели коммуникации, установили счетчики и завершили строительство здания.

«Я купил квартиру площадью 210 квадратных метров. Заплатил 231 тысячу манатов лично учредителю компании - Исе Мамедову. Мы заключили договор. Но после окончания строительства дома туда никого не впускали. Из-за того что они продавали одни и те же квартиры разным людям, более 20 человек обратились в Главное управление по борьбе с коррупцией. После наших жалоб арестовали и Ису, и Чингиза», - рассказывает один из жильцов Махмуд Шаммедзаде.

А потом объявились две женщины, которые утверждали, что являются законными собственниками 12 квартир в этом доме. Оказалось, на жилье в новом здании претендуют супруга и дочь бывшего главного военного комиссара республики генерал-лейтенанта, экс-депутата парламента Алиаги Гусейнова - Эсмира и Эльмира Гусейновы.

Родственницы генерал-лейтенанта обратились с гражданским иском в Насиминский районный суд с требованием признать их права на три этажа (12 квартир) в доме по улице Диляры Алиевой, хотя по решению Бакинского суда по тяжким преступлениям от 19 июля 2018 года в этих квартирах уже проживают другие люди.

Примечательно, что ни во время следствия, ни при утверждении списка собственников жилья Гусейновы не объявлялись.

«Якобы они купили эти квартиры еще в 2007 году. Но где же они были все эти 12 лет? Никто их не видел и не знает. Кому и сколько они заплатили за жилье - это ведь целых два этажа, то есть миллионы манатов?», - удивляются заселившиеся после долгих мытарств люди.

Они считают, что Эсмира и Эльмира Гусейновы в этом доме не покупали квартиры, и документы у них липовые – состряпанные каким-то нотариусом вместе с уже осужденными Мамедовыми.

Впрочем, в ходе следствия выяснилось, что Гусейновы действительно не вносили никаких денег за будущие квартиры. Просто также арестованный партнер Исы Мамедова – Рауф Керимов является родственником зятя генерала Алиаги Гусейнова.

«Именно генерал все это мошенничество придумал, а руководство компании воплотило его в жизнь. В результате мы несколько лет мучились, честно заплатив за квартиры, доказывали потом свое право на них, да еще дом за свой счет достраивали…», - возмущаются обретшие наконец свои законные квадратные метры граждане…