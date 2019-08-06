Как отмечает Интерфакс, силовики увезли бывшего президента «в неизвестном направлении». Официального подтверждения этой информации нет. Над домом Атамбаева барражируют вертолеты, передает телеканал.

Сотрудники милиции задержали экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщили сторонники бывшего лидера. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе операции бойцами спецназа боевое оружие не применялась. Бойцы были оснащены только резиновыми пулями. В настоящее время операция по задержанию продолжается.

Спецоперация по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева проводится силами специального назначения ГКНБ КР, говорится в сообщении спецслужб Киргизии.

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На подъездах к Кой-Ташу выставлены милицейские патрули.

С территории резиденции начали выпускать раненых. Спецназ продолжает применять светошумовые гранаты.

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Как передает журналист 24.kg с места событий, ситуация очень обостренная, стреляют хаотично. На месте работают спецназ, сотрудники силовых ведомств.

Среди сторонников бывшего главы государства есть раненые. Они оборонялись камнями, всех уложили на землю.

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В дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли бойцы спецназа, сообщает киргизская служба "Радио Свобода".

Идет стрельба. Есть раненые. Их точное число пока неизвестно.

В частности, ранения также получила корреспондент информационного агентства 24.kg Аида Джумашева. По данным СМИ, в нее попала резиновая пуля.

В селе Кой-Таш наблюдаются перебои с мобильной связью.