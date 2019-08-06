Спецназ задержал экс-президента Киргизии Атамбаева обновляется 19:12; видео
Сотрудники милиции задержали экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщили сторонники бывшего лидера. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечает Интерфакс, силовики увезли бывшего президента «в неизвестном направлении». Официального подтверждения этой информации нет. Над домом Атамбаева барражируют вертолеты, передает телеканал.
* * * 19:02
Спецоперация по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева проводится силами специального назначения ГКНБ КР, говорится в сообщении спецслужб Киргизии.
В ходе операции бойцами спецназа боевое оружие не применялась. Бойцы были оснащены только резиновыми пулями. В настоящее время операция по задержанию продолжается.
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На подъездах к Кой-Ташу выставлены милицейские патрули.
С территории резиденции начали выпускать раненых. Спецназ продолжает применять светошумовые гранаты.
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Как передает журналист 24.kg с места событий, ситуация очень обостренная, стреляют хаотично. На месте работают спецназ, сотрудники силовых ведомств.
Среди сторонников бывшего главы государства есть раненые. Они оборонялись камнями, всех уложили на землю.
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В дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли бойцы спецназа, сообщает киргизская служба "Радио Свобода".
Идет стрельба. Есть раненые. Их точное число пока неизвестно.
В частности, ранения также получила корреспондент информационного агентства 24.kg Аида Джумашева. По данным СМИ, в нее попала резиновая пуля.
В селе Кой-Таш наблюдаются перебои с мобильной связью.