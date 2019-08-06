Турция и США договорились о совместных операциях в Сирии

Минобороны Турции достигло договоренности с Соединенными Штатами о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Также стороны договорились о том, что «зона безопасности станет коридором мира» для возвращения сирийских беженцев домой.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара начнет военную операцию против курдских боевиков к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США.