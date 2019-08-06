Власти Пакистана приняли решение отозвать главу дипломатической миссии из Индии, а также выслать из страны индийских дипломатов после решения Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление, распространенное Комитетом национальной безопасности Пакистана.

Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства под руководством премьер-министра страны Имрана Хана.

Кроме того Пакистан пересмотрит двусторонние договоры с Индией и поднимет в ООН вопрос о решении Индии лишить штат Джамма и Кашмир особого статуса. Также будет выслан посол Индии.

Накануне нижняя палата парламента Индии одобрила отмену особого статуса штата Джамму и Кашмир, что превращает этот северный район в союзную территорию с урезанными правами. Таким образом, Джамму и Кашмир станет союзной территорией, которая, в отличие от штатов, где есть местный кабинет министров, управляется непосредственно федеральным правительством. Таким же статусом будет наделена историческая область Ладакх уже бывшего штата. В штат были направлены 8 тыс. военнослужащих. Под арест взяты трое местных политиков. По данным местных СМИ, в некоторых районах заблокирован интернет, отменены занятия в учебных заведениях. Туристов призывают покинуть Кашмирскую долину.

Отметим, что большинство населения этого штата составляют мусульмане.