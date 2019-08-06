Вылетевший из Москвы в Ереван самолет вернули

Самолет российской авиакомпании NordWind, вылетевший в Ереван, вернулся в Москву в связи с техническими неполадками. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, пассажиры самолета в настоящее время находятся в столичном аэропорту, однако в каком именно, не уточняется. Ожидается резервное воздушное судно.

В пресс-службе Nordwind Airlines агентству «Москва» подтвердили инцидент со своим самолетом А321 в «Шереметьево», уточнив, что лайнер вернули на стоянку с ВПП. В момент инцидента на борту самолета были 199 взрослых и 16 детей.