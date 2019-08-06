Кремль: Путин доложили о событиях в Киргизии

Президент РФ Владимир Путин проинформирован о событиях в Киргизии, связанных с экс-президентом этой страны Алмазбеком Атамбаевым, и следит за ситуацией, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Президент РФ проинформирован о ситуации, складывающейся в Киргизии вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева", - отметили в пресс-службе главы российского государства, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает ТАСС.

По данным Кремля, Путин получает "самую последнюю информацию и следит за развитием ситуации".