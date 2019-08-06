Переговоры Эрдогана и Зеленского видео
В Президентском комплексе в Анкаре состоялась церемония официальной встречи президента Украины Владимира Зеленского, находящегося с двухдневным официальным визитом в Турции, сообщает Anadolu.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретил Владимира Зеленского у парадного входа в Президентский комплекс.
После официальной церемонии стороны начали переговоры.
«После завершения церемонии начались переговоры Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в формате с глазу на глаз. Также запланированы украино-турецкие переговоры под председательством президентов в расширенном составе», — говорится в сообщении офиса президента Украины