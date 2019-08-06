Второе турецкое судно приступило к бурению у берегов Кипра

Буровое судно Fatih, направленное ранее Анкарой, уже проводит аналогичные работы в этом районе.

Турецкое буровое судно Yavuz приступило к бурению на шельфе Кипра на скважине "Карпаз-1", сообщает телеканал NTV.

К настоящему времени судно прошло 1,7 м. Бурение будет продолжаться до отметки 3,2 тыс. м, где, по расчетам специалистов, располагается месторождение природного газа.

По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, который находится на борту Yavuz, работа продлится 2,5-3 месяца: "Мы надеемся, что по достижении расчетной глубины найдем газ".

Донмез также напомнил, что Анкара ранее предлагала властям Республики Кипр сотрудничать в бурении на шельфе и добыче ресурсов с турецкой администрацией северной части острова, "...но греческая часть отказалась".

Донмез подчеркнул, что Анкара готова до конца отстаивать собственные интересы и интересы турецкого Кипра в морской зоне.

В буровых работах на судне Yavuz задействованы до 180 человек. Буровое судно Deepsea Metro I (длина 229,22 м, ширина 36 м) было приобретено турецкой компанией TPAO за 262,5 миллиона долларов и по инициативе президента Реджепа Тайипа Эрдогана было переименовано в Yavuz. Судно способно проводить буровые работы на глубине более трех тысяч метров.