Бывший менеджер филиала американского банка Wells Fargo в городе Глендейл (США, штат Калифорния) Акоп Закарян признал себя виновным в злоупотреблении своего должностного положения для осуществления мошенничества с отмыванием денег на $14 миллионов, пишут армянские СМИ.

Как сообщает Департамент юстиции США, Закарян использовал свое положение, чтобы размораживать мошеннические банковские счета, созданные с использованием поддельных удостоверений личности. Он размораживал счета, предоставляя отделу предотвращения убытков банка ложную информацию. За это мошенники платили ему тысячи долларов.

Мошенничество продолжалось несколько лет и привело к открытию сотен поддельных банковских счетов с использованием украденных удостоверений личности и поддельных паспортов Армении.

Около семи тысяч поддельных налоговых деклараций, в которых требовалось возмещение примерно 38 миллионов долларов, были поданы в Налоговую службу США. Налоговая служба в конечном итоге утвердила 14 миллионов долларов в качестве возмещения.

34-летнему Закаряну грозит до 30 лет тюремного заключения. В целом по делу проходят 18 обвиняемых, среди них адвокат из Глендейла Артур Чарчян. В декабре 2018 года Чарчян признал себя виновным в отмывании денег и представлении ложных данных в Администрацию социального обеспечения США. Ему грозит 15 лет тюрьмы.