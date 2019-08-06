Дутерте пообещал резать головы наркобаронам

Президент Филиппин Родриго Дутерте готов отрубать головы наркобаронам и не боится попасть за это в тюрьму, пишет Лента.ру со ссылкой на Manila Bulletin.

«Я ненавижу наркотики. Если ты крупный наркобарон, независимо от того, китаец ты, японец или малазиец, торгующий тоннами наркотиков, я отрежу тебе голову», — сказал филиппинский лидер.

Президент отметил, что совершенно не боится попасть в тюрьму, но в таком случае просит приносить ему еду раз в год на Рождество.

При этом Дутерте подчеркнул, что не собирается казнить мелких торговцев и разносчиков наркотиков.