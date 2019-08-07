В России показали первый полет «Охотника» видео
Министерство обороны РФ опубликовало видео первого полета новейшего ударного беспилотника «Охотник». Тест БЛА прошел на одном из аэропортов Минобороны, сообщают российские СМИ.
Первый полет летательного аппарата длился около 20 минут. «Охотник» покружил над воздушной гаванью на высоте 600 метров, а после совершил удачную посадку на взлетную полосу.
Минобороны РФ отметило, что при создании БЛА были использованы специальные технологии, благодаря которым аппарат практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения. Разрабатывался «Охотник» крупным авиационным холдингом — «Компания «Сухой». Военный беспилотный аппарат оснащен техническими средствами для осуществления разведывательных действий.
По предварительным данным, вес «Охотника» достигает 20 тонн. Беспилотник может развивать скорость до 1,4 километров в час.