Любимую дачу Брежнева продали за более чем миллиард

Знаменитая дача "Глициния", на которой любил отдыхать генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, продана за 1,2 миллиарда рублей.

По словам министра имущественных и земельных отношений республики Анны Анюхиной, дача была продана российскому юридическому лицу. Название купившей объект компании она не уточнила, отмечает Интерфакс.

Некогда "Глициния" была дачей №1 у советских генсеков. Ее строительство было закончено в 1955 году, там отдыхали Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Михаил Горбачев. В ее стенах проходили переговоры между Брежневым и Ричардом Никсоном.

Дача расположена у морского побережья в поселке Нижняя Ореанда. У "Глицинии" есть свой отдельный пляж, большая столовая, зал с камином и обогреваемый бассейн.