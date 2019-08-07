Президент Киргизии срочно созывает Совбез
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков завтра проведет срочное заседание Совета безопасности страны, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Жээнбеков прервал свой недельный отпуск и вернулся в Бишкек.
Сегодня в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ Госкомитета нацбезопасности проводит операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Задержать его в ходе первой волны штурма не удалось. По данным Минздрава страны, в больницы поступили 36 пострадавших, из них — 15 сотрудники силовых структур с различными травмами (огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга). Один боец спецназа был взят на операцию, но, несмотря на все реанимационные мероприятия, скончался.