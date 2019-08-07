Пашинян едет в Киргизию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершит с 8 по 9 августа рабочий визит в киргизский город Чолпон-Ата для участия в очередном заседании межправительственного совета Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС).

Как сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря Пашиняна - Владимира Карапетяна, никаких изменений в повестке мероприятия на фоне напряженной внутриполитической ситуации в Киргизии не предвидится, заседание пройдет по запланированному графику.

"Заседание начнется с выступления Пашиняна как руководителя председательствующей страны в органах ЕАЭС... В рамках визита планируются встречи Пашиняна с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и премьер-министром России Дмитрием Медведевым", - говорится в сообщении армянского кабмина.