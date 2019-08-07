Жители Эль-Пасо против визита Трампа в их город

"Лучшее, что он может произнести, так это принести извинения, однако сомневаюсь, что это произойдет", - заявил глава полицейского управления округа Эль-Пасо Дэвид Стаут.

Жители американского Эль-Пасо (штат Техас) вышли на улицы города выразить протест против прибытия президента Дональда Трампа после массовой стрельбы в субботу в торговом центре Walmart, передает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

Участники акций протеста вышли на улицы с плакатами на английском и испанском языках: "Расизм не приветствуется. Трампа не приветствуют".

3 августа 21-летний Патрик Крузиус открыл огонь в торговом центре Walmart. В результате были убиты 22 человека, в том числе восемь граждан Мексики, еще 26 человек получили ранения. Спустя несколько часов в городе Дейтон штата Огайо в США были убиты 10 человек, включая нападавшего, еще 16 получили ранения.

Задержанный Крузиус перед тем, как открыть стрельбу, опубликовал в соцсетях манифест, в котором выразил солидарность с австралийским террористом Брентоном Таррантом, устроившим в марте стрельбу в мечетях новозеландского Крайстчерча, в котором погибли 50 человек.