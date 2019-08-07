Эрдоган о позиции Турции по Крыму

Турция никогда не признавала и не признает включение Крыма в состав России, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Сегодня я еще раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. Аннексию Крыма Турция не признала и не признает. Крымские татары – это важный элемент связей между нашими странами. Мы продолжим считать нашим приоритетом защиту прав крымских татар, сохранение их национальной идентичности», – передает слова Эрдогана РИА Новости.

Глава турецкого государства выразил надежду на скорое окончание конфликта в Донбассе. По его словам, Анкара поддерживает Минский процесс и миссию ОБСЕ в Донбассе, в которой есть в том числе турецкие дипломаты.

«Вчера мы узнали, что на востоке Украины погибли четверо военнослужащих. Приношу соболезнования президенту Украины и ее народу», – добавил президент Турции.