Автомобиль угодил в яму, вырытую Azerigaz фото
В Баку на проспекте Гусейна Джавида автомобиль упал в яму, оставленную сотрудниками Azerigaz.
Работы, проводимые у жилого комплекса Mirvari Park, начались накануне. Посреди дороги была вырыта глубокая яма, огороженная лентой. Если в дневное время этого было достаточно для того, чтобы водители объезжали проделанную в асфальте дыру, то ночью она представляла большую опасность, так как, по словам очевидцев, рядом нет предупреждающих знаков, заметных в вечернее время.
Долго ждать беды не пришлось. После того как стемнело, в нее залетела одна из машин, движущихся по проспекту в направлении станции метро «Элмляр Академиясы». Водителя с переломом доставили в больницу. Автомобиль удалось извлечь лишь спустя пару часов после инцидента.