В Гренландии исчезли миллиарды тонн льда

В районе Кангерлуссак в Гренландии растаяло от 10 до 12,5 миллиарда тонн льда за 24 часа. Катастрофическое таяние льда зафиксировано 1 августа: тонны льда обратились в талую воду и ушли в океан, сообщает издание Smithsonian.

При этом 60% поверхности ледового щита Гренландии подтаяли на 1 мм в глубину. По словам специалистов, такое быстрое таяние они видят впервые за всю историю наблюдений начиная с 1950 года.

Причиной называют волну жаркого воздуха, обрушившегося на Европу.

С начала года по конец июля уже растаяло 248 млрд т льда, что приближается к рекорду 2012 года за этот же период — 250 млрд т.