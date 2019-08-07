В России автобус с туристами сорвался с обрыва: есть жертвы

Экскурсионный пассажирский автобус сорвался с обрыва в Новороссийске (РФ). Погибли два человека, еще более 32 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По предварительной информации, рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем на автотрассе у поселка Верхнебаканский. В российском МЧС сообщили о более 20 госпитализированных. Спасатели продолжают доставать людей из автобуса, в котором всего было 42 человека.

Власти создали оперативный штаб после ДТП, на место инцидента выехали следователи.