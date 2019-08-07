Зеленский сделал Эрдогану предложение по Донбассу

Украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Анкару пригласил турецкую сторону принять участие в восстановлении инфраструктурных объектов в Донбассе. Об этом сообщают «Украинские новости».

Кроме того, Зеленский сообщил, что ожидает участия Турции в международном форуме по восстановлению Донбасса, который Киев намерен провести этой осенью в Мариуполе.

«Я пригласил турецкую сторону присоединиться к восстановлению инфраструктурных объектов на востоке страны. Мы ожидаем активного участия Турции в международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести уже осенью в Мариуполе», - сказал Зеленский на брифинге.

Президент Украины также выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества между странами и достижение компромисса в вопросе зоны свободной торговли.