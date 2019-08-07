Индия и Пакистан обменялись ударами в Кашмире

Вооруженные силы Индии и Пакистана обмениваются ударами в пограничной области между двумя странами. Об этом со ссылкой на источники в индийской армии сообщает The Economic Times.

«Пакистан нарушил перемирие около 22:15 в среду, открыв огонь из стрелкового оружия и минометов. Индийская армия обеспечила подобающий ответ», — заявили военные.

По их словам, перестрелка между сторонами на границе длилась примерно до 14:30 следующего дня. По подсчетам индийцев, это было третье ничем не спровоцированное нарушение режима прекращения огня с пакистанской стороны за последние четыре дня. О погибших и пострадавших ничего не сообщается.

5 августа Индия объявила, что решила отменить особый статус северного штата Джамму и Кашмир, который сейчас предоставляет региону определенную степень автономии и право принимать собственные законы. Его территорию также разделят на две части. Предполагается, что там будет действовать общая для Индии конституция, снимутся ограничения на инвестиции и приезд жителей из других штатов.