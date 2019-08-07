В России резко подорожал хлеб

Росстат зафиксировал подорожание черного хлеба в российских магазинах. За первые семь месяцев 2019 года ценовой рост составил 7,7 процента, передает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

При этом год назад подорожание хлеба составило только 2,3 процента. В этом году цены росли быстрее инфляции — индекс потребительских цен за первые семь месяцев 2019 года оказался равен пяти процентам.

Последние актуальные цены на отдельные виды хлеба в рублях датированы июнем 2019-го. Черный хлеб в июне текущего года, по данным Росстата, стоил 50,54 рубля за килограмм. Рост по сравнению с июнем прошлого года составил 9,6 процента.