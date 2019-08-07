Спецоперация против армянских воров в Польше

В Кракове задержаны граждане России, которым инкриминируется деятельность в составе организованной преступной группы, передает ТАСС.

По делу проходят 26 человек, 22 из которых являются выходцами из Армении и Чечни, находящимися в Польше незаконно или на основании вида на жительство.

Как сообщил в среду представитель окружной прокуратуры в этом городе прокурор Януш Гнатко, по данному делу начато расследование.

По его словам, задержанные обвиняются в том, что, действуя "в составе организованной вооруженной группы, нацеленной на совершение преступлений", они намеревались совершить насильственные действия в отношении других лиц с использованием опасных предметов, включая огнестрельное оружие, ножи и дубинки.

В среду прокуратура подала в суд ходатайства о заключении под стражу на три месяца всех обвиняемых. Суд принял решение о временном аресте 24 из 26 задержанных.