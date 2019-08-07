Россия прокомментировала события в Киргизии

Россия рассматривает последние события в Киргизии как внутреннее дело страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Захаровой, в российском посольстве в Киргизии «сказали, что это событие, безусловно, мы рассматриваем как внутреннее дело страны. Также посольство выпустило рекомендацию россиянам избегать района проведения спецоперации, если она продолжится»

«Я думаю, мы дадим еще более глубокую оценку чуть позже», — добавила она. На вопрос о том, обращался ли бывший президент Алмазбек Атамбаев к российской стороне с просьбой о приезде в Россию, Захарова ответила, что не располагает такой информацией.