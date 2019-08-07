С целью организации боевого слаживания органов управления и штабов, а также уточнения и проверки расчетов по боевому применению различных элементов оперативного и боевого порядка в воинских объединениях и соединениях азербайджанской армии начались командно-штабные учения. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Учения проводятся на картах и на местности с широким использованием тренажеров и боевой техники, а также в симуляционных центрах с применением передовых информационных технологий. В ходе учений особое внимание уделяется вопросам устойчивого управления, всестороннего обеспечения операций, а также взаимодействия всех участвующих органов управления.

Теоретически производимые расчеты деятельности войск, такие как выход и занятие рубежей, районов сосредоточения, перегруппировка, погрузка боевой и другой техники на железнодорожный транспорт, и другие вопросы проверяются на практике специально назначенными подразделениями.