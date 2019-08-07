После поражения от «Карабаха» АПОЭЛ уволил главного тренера

Отдел спорта

Из-за неудачного результата в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Карабаха» со своего поста уволен главный тренер кипрского клуба АПОЭЛ Паоло Трамедзани.

Напомним, что «Карабах» выиграл в гостях со счетом 2:1. Ответная игра состоится в Баку 13 августа.

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