Помпео обсудил с саудовским кронпринцем Иран

Госсекретарь США Майк Помпео поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом и обсудил с ним текущие проблемы в регионе. Об этом говорится в заявлении госдепартамента.

"Провел сегодня хороший разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Поблагодарил его за твердую поддержку и участие в решении многих региональных проблем. Мы также обсудили безопасность морского судоходства, Йемен, противостояние дестабилизирующей деятельности иранского режима и права человека", - написал Помпео в Твиттер.

Отметим, что во вторник в Вашингтоне встретились министр энергетики США Рик Перри и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. В заявлении пресс-службы министерства энергетики США отмечалось, что стороны договорились вместе противостоять попыткам Ирана дестабилизировать мировой рынок нефти.