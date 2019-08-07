Зурабишвили: Вернем территории мирным путем

Грузия не смирится с результатами вооруженного конфликта в августе 2008 года и будет добиваться своей территориальной целостности мирным путем, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.

«Наш ответ на оккупацию прост — мы не смиримся! Мы не смиримся с нарушением прав грузин в Гали и Ахалгори. Мы не смиримся ущемлением прав наших граждан — абхазов и осетин, их языка и идентичности»,— говорится в заявлении президента Грузии в связи с годовщиной начала войны 2008 года.

Она добавила, что пример Германии показывает, «что ничего вечного нет, что победа над безнадежностью всегда возможна».

«Поскольку мы смогли мирно вывести российские военные базы из Грузии в 2005 году, мы сможем положить конец оккупации и установить новые отношения»,— заявила президент Грузии.