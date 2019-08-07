В Армении солдат-контрактник покончил с собой

В Армении в городе Гюмри покончил с собой военнослужащий-контрактник. Об этом сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Согласно информации, тело прапорщика Вооруженных сил Армении Самвела Межлумяна нашли повешенным дома.

Следственный комитет Армении выясняет обстоятельства самоубийства Межлумяна.

Sputnik Армения пишет, что мужчину нашли повешенным в квартале, известном как Черкези дзор. Ему было 32 года, служил в одной из гюмрийских частей по контракту. Правоохранительные органы выясняют мотивы, побудившие его пойти на такой шаг.