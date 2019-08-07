Накануне в социальных сетях появилось видео змеи, которую обнаружили на парковке торгового центра 28 Мall. Змея вызвала нешуточную панику. Однако, как заявил haqqin.az доктор философии по медицине, токсиколог Исмаил Эфендиев, причин для беспокойства нет – змея не ядовитая, а обычный водяной уж.

По его словам, эти змеи селятся радом с водоемами, питаются рыбой, лягушками и пр. Они могут заползать в подвалы, иногда через вентиляционные ходы попадают в квартиры.

Но такое происходит в зданиях, которые расположены рядом с приморским бульваром или озером. А около 28 Мall каких-то водоемов нет.

Скорее всего, считает специалист, змея попала в торговый центр в мешках или ящиках с фруктами и овощами, которые завозят на этот объект. Или она "приехала" туда в автомобиле, который какое-то время стоял на берегу моря или озера.

«Между тем никакой опасности для человека эта змея не представляет», - уверяет Эфендиев.