Синоптики: Прохладная дождливая погода сохранится
В пятницу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В первой половине дня местами возможны дожди. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове составит ночью 22-23, днем 27-30 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 28-30 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 763 до 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 65-75%.
На пляжах Апшерона северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды составит 22-24 градуса тепла.
В регионах Азербайджана в основном без осадков, но в некоторых северных и восточных районах ожидаются дожди и грозы. Местами ливни и град. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 18-23, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.