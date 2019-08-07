Почему Трамп отказался помогать Нагорному Карабаху
Одобренное Конгрессом решение правительства США приостановить финансовую помощь «НКР» стало логическом ответом Белого дома на неискреннюю политику Еревана, полагает глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.
Комментируя haqqin.az сообщение Армянского национального комитета Америки (АНКА) о планах американского правительства в течение двух месяцев приостановить финансовую помощь, предоставляемую карабахским сепаратистам, С.Сеидов подчеркнул, что решение США как сопредседателя МГ ОБСЕ направлено прежде всего на мирное урегулирование карабахского конфликта и установление долгосрочного мира в регионе.
«Прошло то время, когда Армения различными ухищрениями могла вводить в заблуждение мировое сообщество в отношении Азербайджана. Развитие нашей страны, ее взаимоотношения с мировыми геополитическими центрами и возрастающий авторитет на мировой арене совершенно изменили подходы и оценки позиции Азербайджана. В прошлом проармянские круги в США пытались, как говорится, перевернуть все с ног на голову. Но сейчас ведущие державы мира свои отношения с Азербайджаном строят в соответствии с реальным положением дел. Пришло время, когда Баку обладает ключевым влиянием в регионе Южного Кавказа», - отметил глава делегации в ПАСЕ.
Армянская сторона все еще пытается вести политику по принципу - «и вам и нашим споем и спляшем», объясняет он. А такая политика ни к чему хорошему в плане поддержки на мировой арене не ведет.
«Недавно в США мы участвовали в слушаниях комитета по международным делам, где обсуждался вопрос о выделении Армении средств для разминирования территории Нагорного Карабаха, - приводит Сеидов примечательный факт. - И там был поставлен резонный вопрос: если Армения хочет получить средства для разминирования «НКР», то зачем тогда Ереван посылает свой военный контингент в Сирию для разминирования сирийской территории? В Ереване уже признали, что отправили своих солдат для участия в разминировании в Сирии. Но почему тогда Армения требует от США выделить ей деньги на разминирование территорий в Нагорном Карабахе? На этот вопрос Армения не может дать ответ, так как ей придется признать очевидный обман.
Состоя в одном геополитическом блоке, Ереван хочет максимально выжить для себя средства и с другого геополитического блока. В то же время умные в люди в США понимают, что Азербайджан ведет абсолютно честную политику. Баку поддерживает прекрасные отношения как с Россией, так и США, и даже предоставил у себя площадку для переговоров командующих ВС этих стран, которые приезжали в Баку для обсуждения проблем своих взаимоотношений. Поддерживая хорошие отношения с соседними странами, Баку не скрывает, что движется в направлении евроинтеграции. При этом ничего ни у кого не просит, тогда как президент Армении в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в прошлом году открыто заявил, что из-за отсутствия у них денег Россия должна охранять армянские границы, выделить средства для реконструкции Мецаморской АЭС, а еще «сдерживать Азербайджан». И в то же время Пашинян пожаловался, что Армения хочет и стремится на Запад, но вот Москва этому всячески препятствует».
По-видимому, в США понимают, что популизм Пашиняна точно такого же разлива, как и в определенных европейских кругах. Армянский народ убедился, что популизм завел Армению в тупик. Прошло полтора года после революции в Ереване, но ничего существенного в социальной жизни, борьбе с коррупцией и другими негативными явления не произошло. В каких-то сферах этого негатива даже стало больше, уверен он.
«Непонятно и происходящее между Арменией и Нагорным Карабахом. Непонятно, как будут строиться отношения Еревана с Россией, и еще больше непонятно, как еще Армения собирается обманывать международное сообщество. Недавно Пашинян запросил у Евросоюза 10-20 млн евро, но получил 2-3 млн. То есть Европа просто отписалась от просьбы армянского президента. Так же случилось и с его просьбой получить деньги у США - Вашингтон решил вообще прекратить помощь Нагорному Карабаху. Отношение США и мирового сообщества к Армении зависит от адекватности ее действий по отношению к Азербайджану. То есть от того, насколько конструктивно Армения ведет себя на переговорах по Нагорному Карабаху. Пока же этого не видно. Прекращение финансирования - это расплата Армении за неискренность. Вообще же финансирование Нагорного Карабаха, даже из гуманитарных соображений, было весьма ошибочным решением. Сейчас же совершенно иной геополитический расклад - США и ЕС стали очень осторожными в вопросах финансирования сепаратистов, в том числе Нагорного Карабаха», - убежден С.Сеидов.