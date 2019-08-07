Почему Трамп отказался помогать Нагорному Карабаху

Айдын Керимов, Отдел политики 13:40

Одобренное Конгрессом решение правительства США приостановить финансовую помощь «НКР» стало логическом ответом Белого дома на неискреннюю политику Еревана, полагает глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов. Комментируя haqqin.az сообщение Армянского национального комитета Америки (АНКА) о планах американского правительства в течение двух месяцев приостановить финансовую помощь, предоставляемую карабахским сепаратистам, С.Сеидов подчеркнул, что решение США как сопредседателя МГ ОБСЕ направлено прежде всего на мирное урегулирование карабахского конфликта и установление долгосрочного мира в регионе.

«Прошло то время, когда Армения различными ухищрениями могла вводить в заблуждение мировое сообщество в отношении Азербайджана. Развитие нашей страны, ее взаимоотношения с мировыми геополитическими центрами и возрастающий авторитет на мировой арене совершенно изменили подходы и оценки позиции Азербайджана. В прошлом проармянские круги в США пытались, как говорится, перевернуть все с ног на голову. Но сейчас ведущие державы мира свои отношения с Азербайджаном строят в соответствии с реальным положением дел. Пришло время, когда Баку обладает ключевым влиянием в регионе Южного Кавказа», - отметил глава делегации в ПАСЕ. Армянская сторона все еще пытается вести политику по принципу - «и вам и нашим споем и спляшем», объясняет он. А такая политика ни к чему хорошему в плане поддержки на мировой арене не ведет. «Недавно в США мы участвовали в слушаниях комитета по международным делам, где обсуждался вопрос о выделении Армении средств для разминирования территории Нагорного Карабаха, - приводит Сеидов примечательный факт. - И там был поставлен резонный вопрос: если Армения хочет получить средства для разминирования «НКР», то зачем тогда Ереван посылает свой военный контингент в Сирию для разминирования сирийской территории? В Ереване уже признали, что отправили своих солдат для участия в разминировании в Сирии. Но почему тогда Армения требует от США выделить ей деньги на разминирование территорий в Нагорном Карабахе? На этот вопрос Армения не может дать ответ, так как ей придется признать очевидный обман.