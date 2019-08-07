Почему Трамп отказался помогать Нагорному Карабаху

Айдын Керимов, Отдел политики

Одобренное Конгрессом решение правительства США приостановить финансовую помощь «НКР» стало логическом ответом Белого дома на неискреннюю политику Еревана, полагает глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

Комментируя haqqin.az сообщение Армянского национального комитета Америки (АНКА) о планах американского правительства в течение двух месяцев приостановить финансовую помощь, предоставляемую карабахским сепаратистам, С.Сеидов подчеркнул, что решение США как сопредседателя МГ ОБСЕ направлено прежде всего на мирное урегулирование карабахского конфликта и установление долгосрочного мира в регионе.

«Прошло то время, когда  Армения различными ухищрениями могла вводить в заблуждение мировое сообщество в отношении Азербайджана. Развитие нашей страны, ее взаимоотношения с мировыми геополитическими центрами и возрастающий авторитет на мировой арене совершенно изменили подходы и оценки позиции Азербайджана. В прошлом проармянские круги в США пытались, как говорится, перевернуть все с ног на голову. Но сейчас ведущие державы мира свои отношения с Азербайджаном строят в соответствии с реальным положением дел. Пришло время, когда Баку обладает ключевым влиянием в регионе Южного Кавказа», - отметил глава делегации в ПАСЕ.         

Армянская сторона все еще пытается вести политику по принципу - «и вам и нашим споем и спляшем», объясняет он. А такая политика ни к чему хорошему в плане поддержки на мировой арене не ведет.

«Недавно в США мы участвовали в слушаниях комитета по международным делам, где обсуждался вопрос о выделении Армении средств для разминирования территории Нагорного Карабаха, - приводит Сеидов примечательный факт. - И там был поставлен резонный вопрос: если Армения хочет получить средства для разминирования «НКР», то зачем тогда Ереван посылает свой военный контингент в Сирию для разминирования сирийской территории? В Ереване уже признали, что отправили своих солдат для участия в разминировании в Сирии. Но почему тогда Армения требует от США выделить ей деньги на разминирование территорий в Нагорном Карабахе? На этот вопрос Армения не может дать ответ, так как ей придется признать очевидный обман.

Состоя в одном геополитическом блоке, Ереван хочет максимально выжить для себя средства и с другого геополитического блока. В то же время умные в люди в США понимают, что Азербайджан ведет абсолютно честную политику. Баку поддерживает прекрасные отношения как с Россией, так и США, и даже предоставил у себя площадку для переговоров командующих ВС этих стран, которые приезжали в Баку для обсуждения проблем своих взаимоотношений. Поддерживая хорошие отношения с соседними странами, Баку не скрывает, что движется в направлении евроинтеграции. При этом ничего ни у кого не просит, тогда как президент Армении в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в прошлом году открыто заявил, что из-за отсутствия у них денег Россия должна охранять армянские границы, выделить средства для реконструкции Мецаморской АЭС, а еще «сдерживать Азербайджан». И в то же время Пашинян пожаловался, что Армения хочет и стремится на Запад, но вот Москва этому всячески препятствует».

По-видимому, в США понимают, что популизм Пашиняна точно такого же разлива, как и в определенных европейских кругах. Армянский народ убедился, что популизм завел Армению в тупик. Прошло полтора года после революции в Ереване, но ничего существенного в социальной жизни, борьбе с коррупцией и другими негативными явления не произошло. В каких-то сферах этого негатива даже стало больше, уверен он.

«Непонятно и происходящее между Арменией и Нагорным Карабахом. Непонятно, как будут строиться отношения Еревана с Россией, и еще больше непонятно, как еще Армения собирается обманывать международное сообщество. Недавно Пашинян запросил у Евросоюза 10-20 млн евро, но получил 2-3 млн. То есть Европа просто отписалась от просьбы армянского президента. Так же случилось и с его просьбой получить деньги у США - Вашингтон решил вообще прекратить помощь Нагорному Карабаху. Отношение США и мирового сообщества к Армении зависит от адекватности ее действий по отношению к Азербайджану. То есть от того, насколько конструктивно Армения ведет себя на переговорах по Нагорному Карабаху. Пока же этого не видно. Прекращение финансирования  - это расплата Армении за неискренность. Вообще же финансирование Нагорного Карабаха, даже из гуманитарных соображений, было весьма ошибочным решением. Сейчас же совершенно иной геополитический расклад - США и ЕС стали очень осторожными в вопросах финансирования сепаратистов, в том числе Нагорного Карабаха», - убежден С.Сеидов.

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