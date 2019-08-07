Землетрясение в Измире
На западе Турции в провинции Измир произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла, сообщает CNN Turk со ссылкой на официальный сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям страны.
"В 11.39 8 августа произошло землетрясение магнитудой 4,8 с эпицентром в заливе Кушадасы Эгейского моря на глубине 18,47 километра", — говорится в сообщении ведомства.
Эпицентр землетрясения находился в 19 километрах от туристического города Сеферихисар и в 48 километрах от Измира.
Как сообщил телеканал NTV со ссылкой на местные источники, пострадавших в результате землетрясения нет.