Взрыв в российской воинской части: есть жертвы

В Архангельской области РФ при взрыве в воинской части погибли два человека, 15 пострадали , сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По словам источника, ЧП произошло в 30 километрах от Северодвинска. В пресс-службе губернатора региона сообщили, что губернатор распорядился подготовить санитарную авиацию.

"Больницы Архангельской области готовы к возможному приему пострадавших при инциденте под Нёноксой", — добавил собеседник агентства.

Как отмечает ТАСС, речь идет о воинской части в Северодвинске, пожар начался на судне. По данным Интерфакса, слышны взрывы.



Губернатор области Игорь Орлов, которого цитирует ТАСС, подтвердил, что на объекте произошел некий инцидент, но не уточнил подробностей.