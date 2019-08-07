В России заблокировали счета Фонда Навального

Банковские счета Фонда борьбы с коррупцией, основанного российским оппозиционером Алексеем Навальным, а также его штабов в регионах заблокированы, сообщила в твиттер пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш, передает Интерфакс.

По словам Ярмыш, личные счета сотрудников, по которым следствие проводило проверку по делу о легализации незаконных денежных средств, также заблокированы.

"По решению Пресненского суда наложена обеспечительная мера в виде ареста на счет ФБК и некоторых сотрудников на сумму 75 млн рублей. Это та сумма, которую считают "отмытой" (не миллиард, как пишет СК). Счет штабов вообще не фигурирует в этом деле, он заблокирован просто так", - написала Ярмыш.

Ранее в четверг следствие провело обыски у сотрудников ФБК и в офисе фонда в рамках уголовного дела о легализации 1 млрд рублей, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем (ч. 4 ст. 174 УК РФ). Дело ведет центральный аппарат СКР.