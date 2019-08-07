В парламенте Киргизии отказались вводить чрезвычайное положение обновлено 17:17
Парламент Киргизии не стал вводить в стране режим чрезвычайного положения из-за обострения ситуации, связанной с попыткой задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания республики.
"Депутаты приняли постановление в связи с ситуацией в Кой-Таше, но введения режима чрезвычайного положения там нет. Депутаты посчитали, что это прерогатива президента", - заявил собеседник агентства.
В постановлении, опубликованном на сайте парламента, членам кабмина рекомендовано принять меры по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в стране и пресечению незаконных действий со стороны отдельных групп и граждан, а также оказать материальную, медицинскую помощь всем пострадавшим в событиях 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш Аламудунского района и семье погибшего сотрудника спецподразделения "Альфа".
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Депутаты киргизского парламента предложили ввести в стране чрезвычайное положение в связи с событиями вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.
"В ходе внеочередного заседания парламент предложил ввести чрезвычайное положение на территории республики", - заявил сотрудник пресс-службы.
По его словам, данную инициативу пока поддерживают большинство принимающих участие в сессии парламентариев. "Рассматривается возможность принятия постановления о введении чрезвычайного положения. Разработка документа поручена профильному комитету", - подчеркнул собеседник.