Парламент Киргизии не стал вводить в стране режим чрезвычайного положения из-за обострения ситуации, связанной с попыткой задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания республики.

"Депутаты приняли постановление в связи с ситуацией в Кой-Таше, но введения режима чрезвычайного положения там нет. Депутаты посчитали, что это прерогатива президента", - заявил собеседник агентства.

В постановлении, опубликованном на сайте парламента, членам кабмина рекомендовано принять меры по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в стране и пресечению незаконных действий со стороны отдельных групп и граждан, а также оказать материальную, медицинскую помощь всем пострадавшим в событиях 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш Аламудунского района и семье погибшего сотрудника спецподразделения "Альфа".