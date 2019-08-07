Мушфиг Гулиев рассказал о своих пытках в России

Напомним, 1 июня 2018 года в оренбургское отделение Комитета против пыток за юридической помощью обратились жители города Абдулино Мушфиг Гулиев и Рамин Шахмаров. Мужчины сообщили, что 7 марта 2018 года их поодиночке задержали сотрудники полиции и без объяснения причин доставили в Оренбург в здание УМВД России по Оренбургской области, расположенное по адресу: улица Дубицкого, 2.

В Комитет против пыток России обратился гражданин Азербайджана Мушфиг Гулиев, который сообщил, что в марте прошлого года его пытками заставили оговорить двух знакомых в убийстве оренбургского предпринимателя и его малолетнего сына. Позднее со всех трех мужчин были сняты все подозрения и обвинения из-за их непричастности к совершенному преступлению. Несмотря на то, что каждый из них пожаловался на пытки, уголовное дело до сих пор не возбуждено.

Там, по словам заявителей, их пытали, требуя сознаться в убийстве предпринимателя и его малолетнего сына. Позднее, находясь в СИЗО, Мушфиг Гулиев написал явку с повинной. С его слов, написал он её после того, как один из сотрудников администрации намекнул ему, что его могут изнасиловать, если он будет упорствовать.

По словам Мушфига Гулиева, бывшего обвиняемого по уголовному делу об убийстве, его также пытали, выбивая признательные показания. Он решился обратиться к правозащитникам лишь в конце июля этого года – только после того, как покинул территорию России.

В своем обращении Гулиев рассказал, что его пытали в здании УМВД России по Оренбургской области 7 марта 2018 года: «Сотрудник взял толстую книгу, положил ее мне на голову и начал бить кулаком по книге сверху, как молот по наковальне. Пока меня били кулаками и книгой по голове, меня оскорбляли словами: «Козлы, террористы, черножопые суки».

По словам Мушфига, его душили: закрывали целлофановым пакетом нос и рот, надевали пакет на голову, каждый раз перекрывая доступ кислорода, отчего он терял сознание.

Как рассказал Гулиев, к нему применяли пытку «ласточка»: «Сотрудник повалил меня на пол лицом вниз, обмотал веревкой вокруг головы, захватывая область рта так, что веревка проходила через зубы и открывала мне рот. Далее протянул эту веревку до ступней ног, перевязав их в области щиколоток. Так я находился в очень неудобной и болезненной позе, особенно было больно позвоночнику, так как он сгибался в обратную сторону. Другой сотрудник давил на веревку, которая проходила между моей головой и ногами, что причиняло мне еще более сильную, нестерпимую боль. Так меня держали примерно тридцать минут».

Со слов Гулиева, пытки длились в течение всего дня, избиение и издевательства над ним сопровождались постоянными ударами электрошокера по всему телу. Как вспоминает Гулиев, его насильно заставили выпить таблетку, после чего у него было ощущение опьянения. Кроме того, Гулиев сообщил, что ему была насильно сделана инъекция.

Последней каплей терпения Гулиева стали угрозы сотрудников полиции применить аналогичные пытки к его близким и родным, которые живут в России. Он воспринял эти угрозы реально, поскольку сотрудники полиции называли конкретные имена и адреса его близких.

«Ближе к вечеру сотрудники полиции развязали мне ноги и перевели в соседнюю комнату, там распечатали какие-то документы и приказали подписать их, при этом мне не дали их прочесть. Я все подписал. После этого меня не трогали, но и не снимали с меня наручники, не кормили и не давали сходить в туалет», — рассказывает Гулиев.

«Как выяснилось позднее из материалов проверки по жалобе на пытки, среди этих подписанных бумаг были показания, что в совершении этого преступления принимали участие Мушфиг Шыхалиев и Рамин Шахмаров», – говорит юрист Комитета против пыток Альбина Мударисова.

В тот же вечер и на следующий день следствие, основываясь на показаниях Гулиева, стало активно проводить следственные действия: допросы, очные ставки, проверки показаний на месте, опознания. В итоге Гулиеву были предъявлены обвинения в убийстве, а Шахмаров и Шыхалиев были признаны подозреваемыми.

Однако через неделю, 17 марта 2018 года, Шахмаров и Шыхалиев были освобождены из-под стражи ввиду отсутствия доказательств их вины — алиби, о котором они изначально заявляли, подтвердилось: во время убийства предпринимателя и его сына они были в Башкирии, занимаясь закупкой мяса.

Через два месяца выпустили из-под стражи и Гулиева — его алиби подтвердили многочисленные свидетели. Однако из СИЗО его перевели в специальное учреждение для временного содержания иностранных граждан, потому что, пока он находился под стражей, срок разрешения его временного проживания на территории России закончился. Оказавшись заложником сложившейся ситуации, он был вынужден еще десять месяцев ожидать принудительного выдворения из России.

По словам Мушфига, в это время он боялся обратиться к кому-либо за юридической помощью, так как опасался за свою жизнь. И только вернувшись в Азербайджан, он почувствовал себя в безопасности и решил обратиться в Комитет против пыток.

Напомним, 6 июня 2018 года правозащитники обратились в Следственный комитет в интересах Шахмарова и Шыхалиева с заявлением о применении к ним пыток. 29 июня было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, однако уже 2 июля это решение было отменено прокуратурой.