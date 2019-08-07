По меньшей мере 23 человека пострадали после двух землетрясений на западе Турции, сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на данные правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям.

По последним данным, жертв нет, 23 человека попали в больницы с различными травмами, полученными в результате падения или паники при попытках выбраться из строений на улицу. Некоторые жилые и хозяйственные постройки в зонах землетрясений получили повреждения. Крупных разрушений нет.

Отметим, что подземные толчки магнитудой 4,8 были зарегистрированы к юго-западу от города Измир. Второе землетрясение произошло в провинции Денизли на юго-западе страны и имело магнитуду 6. Первые подземные толчки и афтершоки ощущались в течение некоторого времени в соседних провинциях, в том числе в Анталье и Мугле, где расположены курорты.