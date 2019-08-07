Чавушоглу: Трамп обещал Эрдогану вывести войска из Сирии
Президент США Дональд Трамп обещал вывести американские силы с севера Сирии, где Турция планирует провести новую военную операцию. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает ТАСС.
"После того как наш президент распорядился провести операцию в том регионе (восточнее реки Евфрат), президент США Трамп позвонил ему и сказал, что Штаты выведут оттуда свои силы. И теперь мы стараемся проработать шаги, которые необходимо будет реализовать после вывода американцев", - сообщил министр.