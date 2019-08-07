На киевском рынке задержали 13 граждан Азербайджана

Cотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киевщины и бойцы батальона "Миротворец" во время проведения оперативно-профилактической отработки в Киево-Святошинском районе обнаружили на рынке Столичный группу нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

«Установлено, что иностранцы незаконно проживали на территории Украины. Группа мужчин работала на торговых точках и складах рынка Столичный, расположенного на Кольцевой дороге столицы. 18 нелегальных мигрантов были доставлены в Центральное межрегиональное управления ГМС Украины в Киеве и Киевской области. Среди них 13 граждан Азербайджана и пять мужчин из Узбекистана», - говорится в сообщении.

Представители пресс-службы также отметили, что в отношении иностранцев были составлены административные протоколы по статье о нарушении иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда (ст. 203 КУоАП) и сокращен срок пребывания в Украине.