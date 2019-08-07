Сирия остановила возродившееся «Исламское государство»

Сирийская армия нанесла мощный удар по террористической группировке «Исламское государство». Об этом сообщает Al Masdar News.

Отмечается, что сирийские военные провели успешные атаки в районе пустыни Бадия Аш-Шам. Подчеркивается, что в провинции Хомс они использовали как воздушные, так и наземные удары около авиабазы Т-3.

После этого сирийская операция расширилась до Дейр-эз-Зора, где «Исламское государство» понесло тяжелые потери среди террористов и военной техники.