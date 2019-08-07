Президент Киргизии позвонил в Казахстан

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главой Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба главы казахского государства, пишет 24kg.

Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также дальнейшие шаги по наращиванию казахско-кыргызского взаимодействия в свете предстоящего визита президента Казахстана в Бишкек осенью этого года.

Касым-Жомарт Токаев пожелал мира, спокойствия, процветания братскому кыргызскому народу.

В пресс-службе президента Казахзстана также сообщили, что Касым-Жомарт Токаев надеется на скорейшее урегулирование конфликта в Киргизии. По словам пресс-секретаря президента Казахстана Берика Курмангали, Токаев внимательно следит за событиями в соседней стране и считает ее братской для казахов.