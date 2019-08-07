Масштабные учения сил гражданской обороны в Гейгеле фото
В Гейгельском районе проводятся комплексные учения гражданской обороны. Как сообщает пресс-служба МЧС, целью учений является управление силами гражданской обороны при устранении последствий масштабных чрезвычайных происшествий.
К комплексным учениям был привлечен центральный аппарат исполнительной власти района, комиссия по чрезвычайным ситуациям, территориальные средства и силы гражданской обороны, а также личный состав и техника Государственной службы противопожарной охраны МЧС и Гянджинского регионального центра.
В ходе учений отрабатывались действия по организации спасательных работ и координации действий между подразделениями сил гражданской обороны.
Особое внимание на учениях было уделено профессиональным управленческим навыкам командирского состава, повышению их профессионализма и соблюдению норм безопасности при спасательных операциях.
В комплексных учениях принимали участие 254 человека личного состава и 56 единиц техники невоенизированных отрядов гражданской обороны района, а также техника Гянджинского регионального центра МЧС и Спасательной службы особого риска.