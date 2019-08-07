Правительственный самолет стоил спикеру польского парламента должности

Спикер нижней палаты польского парламента (Сейма) Марек Кухчиньский заявил об уходе в отставку из-за скандала, связанного с использованием правительственных самолетов и вертолетов для путешествий с семьей. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с лидером правящей в республике партии "Закон и справедливость" Ярославом Качиньским, сообщает ТАСС.

"Информирую, что завтра я собираюсь отказаться от должности спикера Сейма", - сказал Кухчиньский, заверив, что во время его работы на этом посту закон не нарушался, а полеты были связаны со служебной деятельностью.

Скандал разгорелся в июле, когда стало известно, что спикер Сейма использует правительственный авиатранспорт для путешествий с членами семьи в Подкарпатское воеводство на юге Польши, откуда он родом. Полеты совершались в основном в выходные и праздничные дни.

Изначально Кухчиньский признался в 23 таких перелетах, позднее стало известно, что их было около 100. На волне скандала в качестве компенсации он перевел на благотворительные цели $4 тыс., однако оппозицию это не удовлетворило. По их подсчетам, бюджету поездки спикера обошлись в несколько миллионов злотых.