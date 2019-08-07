За неделю Россия потеряла $3,1 миллиарда
Международные резервы России на 2 августа 2019 года составили $516,8 млрд, что на $3,1 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Объем международных резервов уже девятую неделю подряд превышает установленный ЦБ целевой уровень в $500 млрд, передает ТАСС.
Снижение резервов на 0,6%, по информации регулятора, произошло "вследствие отрицательной переоценки, отчасти компенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота".